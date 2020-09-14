Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос о снятии карантинных ограничений в выходные дни, передает корреспондент zakon.kz.

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- Вопрос о снятии ограничений в выходные дни пока не рассматривается. У нас в выходные дни остались ограничения и так минимальные. Это работа торгово-развлекательных центров, где в выходные большое скопление людей, крытых рынков, фитнес-центров, спа-центров и салонов красоты. Это минимальные требования, - сказала Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, такое решение необходимо для того, чтобы сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию.

Отметим, за прошедшие сутки в стране зарегистрированы 52 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 106 855 случаев заболевания КВИ.