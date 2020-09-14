Сроки действия документов граждан РК и иностранцев, а также пребывания иностранцев в Казахстане продлены до 1 ноября 2020 года. За нарушение сроков иностранные граждане и принимающая сторона освобождаются от административной ответственности. Такое решение приняло правительство РК.

Фото предоставленно пресс-службой ДП Костанайской области

- В связи с карантинными мерами во многих государствах границы закрыты, - пояснил сегодня, 14 сентября, начальник управления миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат ДУТПАЕВ. - Многие иностранные граждане не имеют возможности выехать в страну своего гражданства.

В соответствии с Законом РК «О документах, удостоверяющих личность» признаются действительными документы, срок действия которых истек в период с 16 марта по 1 ноября 2020 года. К ним относятся:

• документы, удостоверяющие личность граждан РК и иностранных граждан;

• визы;

• разрешение на временное проживание;

• виды на жительство иностранцев;

• трудовые патенты для иммигрантов.

Иностранцам, ранее прибывшим в Казахстан без визы, также продлевается срок нахождения в стране до 1 ноября 2020 года. Если иностранец планирует остаться в республике, то принимающей стороне необходимо до 1 ноября обратиться в миграционную службу для оформления документов на право дальнейшего пребывания.

Граждане могут обратиться с заявлением на выдачу вида на жительство (ВНЖ), даже если срок действия справок, полученных в стране гражданства, истек в период с 16 марта по 31 октября 2020 года.

Такие документы будут приниматься миграционной службой во всех городах и районах Костанайской области к рассмотрению до 1 ноября 2020 года.