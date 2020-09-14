Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. Данные о заболеваемости пневмонией штаб не предоставляет с 27 августа.

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"Заболели COVID-19 жители г. Костанай (2 человека) и Рудный (1 человек). Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР", - говорится в сообщении.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 13 сентября 2020 года, в Костанайской области выявлены 3 449 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 2 890 пациентов.