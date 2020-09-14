Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 106 855 (+52 за сутки).
Выздоровели: 100 627 (+12). Умерли: 1 634 (+46 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 29 658 (+77 за 13.09)
Выздоровевших от пневмонии: 6 853 (+30 за 13.09)
Летальных исходов от пневмонии: 328 (+7 за 13.09)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 449 (+3 за сутки). Выздоровели: 2 890 (+0). Умерли: 12 (+0 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 2 951 (по данным на 04.09)
Выздоровевших от пневмонии: 2 919
Летальных исходов от пневмонии: 15
3 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Костанайской области
14 сентября 2020, 10:47 | Коронавирус
Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. Данные о заболеваемости пневмонией штаб не предоставляет с 27 августа.
Иллюстративное фото pixabay.com
"Заболели COVID-19 жители г. Костанай (2 человека) и Рудный (1 человек). Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР", - говорится в сообщении.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 13 сентября 2020 года, в Костанайской области выявлены 3 449 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 2 890 пациентов.
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