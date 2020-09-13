Комитет науки министерства образования и науки Казахстана опубликовал результаты исследования казахстанской вакцины от коронавируса.

"На 42-й день у учёных НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, разработавших и испытывающих на себе казахстанскую вакцину QazCovid-in против коронавируса, сформировался нарастающий иммунитет", - говорится в сообщении.

По данным анализов, при двукратной внутримышечной иммунизации с интервалом в 21 день в дозе по 0,5 см3/гол вакцина стимулирует в организме формирование вируснейтрализующих (защитных) антител в титрах от 5,0 (1:32) log2 до 9 (1:512) log2. Эти данные свидетельствуют о формировании стойкого нарастающего иммунитета.

В институте с марта изучаются образцы сыворотки крови за разные периоды после выздоровления людей, переболевших коронавирусом.

По данным исследований, титры вируснейтрализующих антител у таких людей колебались в пределах от 3 (1:8) log2 до 8 (1:256) log2. Титры антител у людей, переболевших бессимптомно, чаще были ниже, чем у людей, перенесших болезнь с определенной тяжестью.

Исследованию были подвергнуты четыре человека с тяжелым проявлением болезни и четыре человека с бессимптомным течением инфекции. Титры антител у первых колебались от 1:64 до 1:256, а у второй группы от 1:8 до 1:128.

"Согласно результатам исследований, проведенных в НИИПББ, во всех образцах сыворотки крови как естественно переболевших людей (100%), так и привитых инактивированной вакциной (100%), имеются специфические антитела, которые в вышеприведенных наименьших разведениях надежно нейтрализуют вирус SARS-CoV-2 с дозой вирулентности 3000 ТЦД50, в то время как для обнаружения нейтрализующих антител используют вирус с вирулентным титром не более 100 ТЦД50. Это указывает на высокую нейтрализующую надежность антител, сформированных в сыворотке крови как у переболевших, так и привитых вакциной", - добавила Кунсулу Закарья.

Также она сообщила, что все добровольцы и сотрудники здоровы, чувствуют себя отлично и продолжают работу в рамках научно-технической программы.

Также Кунсулу Закарья отметила, что накануне в зарубежных и казахстанских сетевых изданиях появилась информация о том, что китайские ученые Медицинской школы Нанкинского университета выяснили, что иммунитет к COVID-19 быстро исчезает. По их данным, количество антител к SARS-CoV-2 резко падает через четыре недели после выздоровления.

"Исходя из результатов собственных исследований и традиционно расшифрованных закономерностей иммунологии и эпидемиологии считаем, что информация, опубликованная китайскими учеными, является недостоверной или неправильно истолкованной", - отметила директор НИИПББ Кунсулу Закарья.

Напомним, разрабатываемая казахстанская вакцина включена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список кандидатных вакцин и допущена к клиническим испытаниям 31 июля.