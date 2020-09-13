В акимате Костаная хотели напомнить горожанам, что, несмотря на ослабление режима карантина, ограничения на массовые мероприятия и усиление санитарных требований остались в силе. 11 сентября мониторинговые группы возобновили рейды по увеселительным и торговым заведениям области. В последний раз подобные проверки проходили почти месяц назад, 17 августа.

- Рейдовые мероприятия были приостановлены временно, - сообщила «НГ» руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО. – Мы хотим выявить факты нарушения постановления главного санитарного врача №48 от 31 августа. В основном наша работа будет носить информационно-разъяснительный характер. Статистика заболеваемости хоть и идёт на спад, но ограничения пока не сняты. Поэтому хотим напомнить людям про масочный режим, социальную дистанцию.

Сначала рейд действительно имел «травоядный» характер. Сотрудники управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Костаная, департамента полиции и акимата города прошлись по нескольким магазинам. В основном рассказывали об ограничениях по времени работы и в выходные, проверяли наличие санитайзеров и средств защиты, а также наличие регистрации на портале infoKazakhstan.kz, которая бы подтверждала, что предприниматель ознакомился с установленными нормами и ответственностью за нарушение предписаний санврача. Даже если при входе членам мониторинговой группе не замеряли температуру, то уже через несколько минут обескураженный толпой проверяющих менеджер доставал аккуратно упакованный бесконтактный градусник и применял его.

Разъяснительная работа закончилась, когда мониторинговая группа приехала в ресторан Palazzo, расположенный на набережной по ул. Гашека. Двери в зал были закрыты на замок, но нарушителей выдала очень уж громкая музыка. Стук в дверь и часть мониторинговой группы всё-таки вошла внутрь, но путь в зал, где проходила свадьба, преградил администратор. Почти мгновенно со столика собрали и унесли разложенные фотографии, а полицейские ещё долго стучались во вновь закрытую входную дверь.

- Мы хотели сыграть свадьбу ещё в июле, но тогда из-за строгого карантина не стали этого делать, - пожаловался один из организаторов свадьбы, - Уже сентябрь, мы решили всё-таки провести свадьбу для самых близких. Свадьба может быть главное событие в их жизни, здесь собрались бабушки и дедушки, родственники молодожёнов. Вам приятно было бы, если бы на вашу свадьбу завалились проверяющие с камерами? Вы же люди (обращался он к журналистам – «НГ»), зачем вы нам праздник портите? Ну давайте, где ваш старший, выпишите нам штраф, мы его оплатим и уходите.

В итоге, в банкетный зал запустили только одного представителя СЭС и полицейского. Последнему в зал пришлось пробиваться чуть ли ни с боем. Организаторы поначалу хотели наедине побеседовать с представителем управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, но позже пустили и полицейского. Внутри они пробыли чуть меньше получаса. По словам членов мониторинговой группы, когда они всё же вошли в зал, все гости уже ушли через задний выход. А об их количестве можно было судить только по списку гостей и расставленных столиков - примерно на 40 человек.

В пресс-службе управления ККБТУ отметили, что после того, как в ведомство поступит штраф из департамента полиции, в отношении организаторов «будут приняты меры административного характера».

Всего за несколько часов мониторинговая группа успела проверить 8 объектов – рестораны, кафе, сауны и магазины. Рейды обещают продолжить. Всего по области действует 91 мониторинговая группа.

Фото Георгия ГОВОРОВА