В этом году прививочная кампания начнется на 2 недели раньше, чем обычно, и пройдет одновременно по всему Казахстану, сообщает РСК Костанайской области на своей странице в Facebook.

Иллюстративное фото https://f.azh.kz/

- В Костанайской области на средства местного бюджета закуплено 70 000 доз вакцины «Гриппол плюс» (Россия) и кроме этого заявлен дополнительный объем вакцины в количестве 26 000 доз, что позволит охватить 11% населения области, - говорится в сообщении. - Вакцинация населения будет проводиться в поликлиниках по месту прикрепления.

Бесплатно получить вакцину могут:

- медицинские работники,

- дети на диспансерном учете,

- часто болеющие дети старше шести месяцев,

- дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, домов престарелых и инвалидов,

- беременные (2-3 триместр),

- лица с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям.

Как отметили в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, вакцинироваться необходимо ежегодно, в предэпидемический сезон, т.е. до 1 декабря. Современные вакцины не только высокоэффективны, но и безопасны, предназначены для профилактики гриппа, как у детей, так и взрослых. Особенно полезно проводить прививки лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, пожилым людям, часто болеющим детям.

По всем вопросам, касающимся проведения вакцинации против гриппа, обращаться в КККБТУ МЗ РК по телефону + 7 (7142)548-606.