Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова поделилась планами касательно сокращения государственного аппарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно сокращения госаппарата: мы должны выполнить поручение Главы государства, но должны сделать это разумно, в рамках закона и чтобы ни один человек не остался без работы. В этом отношении у Агентства по делам государственной службы подход следующий: мы будем сокращать на 10% в этом году, и на 15% в 2021 году. И в первую очередь мы будем делать это за счет вакансий. Кроме того, мы будем продумывать эти шаги по сокращению госаппарата и предлагать человеку другую работу», - сказала Анар Жаилганова на встрече членов Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР) с рядом руководителей ключевых государственных органов.

Спикер привела примеры.

«К примеру, акиматы могут предложить работу в подведомственных организациях или в квазигоссекторе и т.д. Конечно, квазигоссектор тоже будет сокращаться, но за это отвечает уже Министерство экономики. Мы сейчас просчитываем алгоритм действий, основа которого заключается в том, чтобы уберечь госслужащих. Сокращать мы будем, но в то же время ни один человек не должен остаться без работы. Если человек не согласится на предлагаемую ему в качестве альтернативы должность, то по закону мы обязаны выдать ему компенсацию в размере четырех окладов, дальше он будет искать работу в другом секторе сам», - пояснила А. Жаилганова.

Другой мерой, по ее словам, станет введение моратория на вакансии в госаппарате.

«Мы хотим объявить мораторий, этот вопрос сейчас прорабатывается и находится на согласовании. Мы хотим объявить мораторий на конкурсы, чтобы пока не принимали на государственную службу какое-то время, в 2020 году, и возможно в 2021 году тоже. Потому что говорить о сокращении и одновременно набирать людей будет неправильно», - подчеркнула глава АДГС.