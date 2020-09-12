Динамика заболеваемости COVID-19 остается на прежнем уровне 5-й день. С 8 сентября в Костанайской области ежесуточно выявляют по 2 новых пациента.

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- Заболели COVID-19 жители Житикары. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в информационном областном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 11 сентября в области выявлено 3444 человек с инфекцией COVID-19, из них 2887 пациентов выздоровело.