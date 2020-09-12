Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 106 729 (+68 за сутки).
Выздоровели: 100 518 (+109). Умерли: 1 634 (+46 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 29 235 (+307 за 11.09)
Выздоровевших от пневмонии: 6 787 (+145 за 11.09)
Летальных исходов от пневмонии: 320 (+2 за 11.09)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 444 (+2 за сутки). Выздоровели: 2 887 (+2). Умерли: 12 (+0 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 2 951 (по данным на 04.09)
Выздоровевших от пневмонии: 2 919
Летальных исходов от пневмонии: 15
2 случая заражения КВИ зарегистрировано за прошедшие сутки в Житикаре
12 сентября 2020, 18:24 | Коронавирус
Динамика заболеваемости COVID-19 остается на прежнем уровне 5-й день. С 8 сентября в Костанайской области ежесуточно выявляют по 2 новых пациента.
Иллюстративное фото pixabay.com
- Заболели COVID-19 жители Житикары. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в информационном областном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 11 сентября в области выявлено 3444 человек с инфекцией COVID-19, из них 2887 пациентов выздоровело.
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