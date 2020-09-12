Уральский суд обязал управление здравоохранения издать приказ о восстановлении в должности уволенного главного врача инфекционной больницы Надии Ахметовой, сообщает "Уральская неделя".

Болатбек Каюпов и Надия Ахметова

"В понедельник я вновь приступаю к своим обязанностям <...> Мне столько нервов потрепали!" – сказала главврач журналисту издания.

Надия Ахметова заявила, что незаконность изданного главой облздрава приказа о её увольнении с должности была изначально очевидна, но ни у согласительной комиссии, ни госинспекции труда не хватило смелости подтвердить это, и ей пришлось дойти до суда.

"Судья Утепкалиева, изучив все наши документы, вынесла это справедливое решение. Я никак не могла понять, что же такого я сделала, чтобы Каюпов (начальник управления здравоохранения ЗКО. – Авт.) так упорно не хотел возвращать меня на должность. Ну нет ни одного основания для этого. Ни одного выговора за столько лет работы! В качестве члена экспертной группы Минздрава я привнесла много наработок из нашего практического опыта работы, и они были учтены при изменении протоколов лечения короновируса. И я пришла к единственному выводу, что моя вина была в том, что я сказала правду", – сказала Надия Ахметова.

Главврача инфекционной больницы Надию Ахметову уволили в начале июня в самый пик эпидемии. Руководитель областного управления здравоохранения Болатбек Каюпов заявил, что вынужден был подписать её заявление об увольнении по собственному желанию, так как главврач отказывалась принимать больных.

Надия Ахметова в свою очередь заявила, что уволилась из-за обострения конфликта с Болатбеком Каюповым. По её словам, в инфекционной больнице закончились свободные койки и препараты из-за наплыва тяжёлых больных с коронавирусом, а руководитель облздрава бездействовал.