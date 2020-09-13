Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов заверил, что ни один тенге из выделенных на борьбу с коронавирусом в Казахстане не уйдет "налево", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"На проведение противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией всего запланировано 102,8 миллиарда тенге. С марта по июль потратили 76 миллиардов тенге. В том числе 57 миллиардов - на надбавки медработникам.

На карантинную и провизорную госпитализацию, на лечение коронавирусной инфекции было потрачено 16,1 миллиарда тенге. На покупку ПЦР-тестов было потрачено из этих же денег 2,9 миллиарда тенге. В настоящее время также оказывается медпомощь мобильными бригадами. Их создано свыше трех тысяч, и на их содержание потрачено 24 миллиона тенге", - сообщил Коджахметов на брифинге СЦК.

Журналисты поинтересовались у него, почему на регулярные брифинги не выходит министр здравоохранения Алексей Цой.

"Связано ли этого с нецелевым использованием и растратой этих миллиардов и с тем, что в вашем министерстве идет коррупционное расследование?" - спросил журналист.

Напомним, 2 августа стало известно о задержании вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Его подозревают в хищении бюджетных средств.

"Нет, эти деньги находятся под лупой, поверьте мне. Потому что борьба с коронавирусом - это всеобщая, всенациональная кампания. И в правительстве, и в Счетном комитете, и во всех правоохранительных органах, Министерстве финансов и во всех финансовых и других административных комиссиях местных бюджетов есть еще и партийный надзор.

Поэтому, поверьте мне, ни один тенге из этих денег куда-то налево не ушел, они все тратятся на их целевые предназначения. Если произойдет какая-то такая ситуация, что деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом, потрачены не по целевому назначению, вы узнаете об этом первыми", - пообещал Коджахметов.