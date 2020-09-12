С 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проведут кампанию по прикреплению жителей к поликлиникам. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"С 15 сентября в Казахстане стартует ежегодная кампания по прикреплению населения к организациям первичной медико-санитарной помощи. Это очень важная информация, она продлится два месяца и завершится 15 ноября.

Поликлиника - это "входные ворота" в систему здравоохранения. В течение двух месяцев граждане могут воспользоваться правом свободного выбора поликлиники в пределах территории проживания. Для реализации принципов семейного обслуживания и доступности медико-санитарной помощи рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту вашего проживания. Это позволит медорганизациям наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов и осуществлять выезды на дом при необходимости. Данный факт особенно важен в свете пандемии коронавирусной инфекции", - сказал официальный представитель Минздрава на пресс-конференции в СЦК.

После прикрепительной кампании Фонд соцмедстрахования начнет выплачивать медорганизациям деньги за услуги, которые граждане будут получать в рамках гарантированной медпомощи с 1 января 2021 года.