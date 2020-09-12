Китайские ученые из Медицинской школы Нанкинского университета выяснили, количество антител к COVID-19 резко падает через месяц после выздоровления, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Express.

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В ходе исследования ученые наблюдали за реакцией антител у 19 пациентов с легкой формой и у семи пациентов с тяжелой формой COVID-19 в течение семи недель от начала заболевания.

Исследование показало, что около 81 процента выздоровевших пациентов имели антитела, но лишь у некоторых они были способны нейтрализовать или убить инфекцию. Ученые выяснили, что через три-четыре недели после выписки из больницы нейтрализующие свойства антител выздоровевших пациентов значительно снизились.

По мнению ученых, если организм не удерживает антитела в течение длительного времени, это может означать, что вакцина не обеспечит постоянную защиту от вируса.

"Понимание адаптивных реакций, при которых организм вырабатывает антитела, дает фундаментальную информацию для разработки эффективных лечебных и профилактических вакцин", – сообщают авторы исследования.

Однако предыдущее исследование, сделанное американскими учеными из Нью-Йорка, показало, что большинство пациентов с легкой и умеренной формами COVID-19 имеют антитела, сохраняющиеся в организме в течение трех месяцев.