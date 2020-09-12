Антитела к COVID-19 держатся в организме один месяц - исследование
Китайские ученые из Медицинской школы Нанкинского университета выяснили, количество антител к COVID-19 резко падает через месяц после выздоровления, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Express.
Фото:elements.envato.com
В ходе исследования ученые наблюдали за реакцией антител у 19 пациентов с легкой формой и у семи пациентов с тяжелой формой COVID-19 в течение семи недель от начала заболевания.
По мнению ученых, если организм не удерживает антитела в течение длительного времени, это может означать, что вакцина не обеспечит постоянную защиту от вируса.
"Понимание адаптивных реакций, при которых организм вырабатывает антитела, дает фундаментальную информацию для разработки эффективных лечебных и профилактических вакцин", – сообщают авторы исследования.
Однако предыдущее исследование, сделанное американскими учеными из Нью-Йорка, показало, что большинство пациентов с легкой и умеренной формами COVID-19 имеют антитела, сохраняющиеся в организме в течение трех месяцев.
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