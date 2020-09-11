В субботу, 12 сентября, по прогнозу синоптиков КФ РГП "Казгидромет" на территории Костанайской области ожидается переменная облачность, утром и днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 м/с. Ночью +5...+10, на юге +13 градусов, днём +20...+25, на юге +28 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу без существенных осадков. Ночью +8...+10, днём +21...+23 градуса.

В воскресенье, 13 сентября, местами по области возможен дождь, который усилится в ночь на 14 сентября и продолжится с меньшей интенсивностью днём в понедельник. Температура воздуха по области 13 сентября составит ночью +5..+10, на юге +13 градусов, 14 сентября ночью +1...+6, на юге +9 градусов. Днём в воскресенье и в понедельник ожидется +15...+20, на юге +23 градуса.

- В Костанае 13 и 14 сентября без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - В воскресенье ночью +8...+10, днём +18...+20 градусов. В понедельник ночью +4...+6, днём +18...+20 градусов.