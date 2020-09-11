Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 106 661 (+77 за сутки).
Выздоровели: 100 409 (+161). Умерли: 1 634 (+46 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 28 928 (+353 за 10.09)
Выздоровевших от пневмонии: 6 642 (+37 за 09.09)
Летальных исходов от пневмонии: 318 (+1 за 09.09)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 442 (+2 за сутки). Выздоровели: 2 885 (+0). Умерли: 12 (+0 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 2 951 (по данным на 04.09)
Выздоровевших от пневмонии: 2 919
Летальных исходов от пневмонии: 15
2 случая COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области
11 сентября 2020, 12:25 | Коронавирус
Коронавирусная инфекция зарегистрирована у жителей городов Костанай и Житикара. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в информационном областном штабе.
Иллюстративное фото golospravda-files.storage.yandexcloud.net
- Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - говорится в сообщении. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 10 сентября в регионе выявлено 3442 человек с инфекцией COVID-19, из них 2885 пациентов выздоровело.
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