Коронавирусная инфекция зарегистрирована у жителей городов Костанай и Житикара. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в информационном областном штабе.

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- Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - говорится в сообщении. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 10 сентября в регионе выявлено 3442 человек с инфекцией COVID-19, из них 2885 пациентов выздоровело.