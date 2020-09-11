Место, где было закопано его тело, указали подозреваемые. Об этом сегодня, 11 сентября, рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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34-летний житель п. Щербаково Юрий Берг ушел из дома 16 августа и не вернулся. Заявление о его пропаже родственники написали 20 августа.

- По обращению родственников сотрудниками полиции начаты поисковые мероприятия на территории нескольких районов: Алтынсаринского, Сарыкольского и Костанайского. Для максимального охвата был ориентирован весь личный состав области,- рассказали в пресс-службе ДП.

В поисках пропавшего мужчины также участвовали волонтеры.

1 сентября пропажу мужчины зарегистрировали по ст. 99 УК РК «Убийство». К раскрытию преступления по указанию руководства департамента подключились опытные оперативники и следователи.

- В результате проведенных оперативно-следственных и розыскных мероприятий установлены и задержаны четверо подозреваемых, которые в настоящее время дали признательные показания и указали место, где закопали труп мужчины, - отметили в пресс-службе.

Все подозреваемые - жители п. Щербаково. Они арестованы и водворены в изолятор временного содержания города Костаная. Один из подозреваемых ранее судим.