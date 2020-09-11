Его тело нашли в доме при разведке пожара. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Пожар произошел рано утром 10 сентября в частном доме в с. Надеждинка Карабалыкского района.

- Cообщение о пожаре поступило на пульт связи пожарной части № 11 п. Карабалык в 4.02. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты. В ходе разведки пожара в помещении обнаружен труп мужчины 1987 г.р., - сообщили в пресс-службе. - Пожарные предотвратили распространение огня на соседние строения. Пожар локализован в 05:40 и ликвидирован в 06:15.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем (непотушенный окурок сигареты).