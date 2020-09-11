Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 106 661 (+77 за сутки).
Выздоровели: 100 409 (+161). Умерли: 1 634 (+46 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 28 928 (+353 за 10.09)
Выздоровевших от пневмонии: 6 642 (+37 за 09.09)
Летальных исходов от пневмонии: 318 (+1 за 09.09)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 442 (+2 за сутки). Выздоровели: 2 885 (+0). Умерли: 12 (+0 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 2 951 (по данным на 04.09)
Выздоровевших от пневмонии: 2 919
Летальных исходов от пневмонии: 15
Мужчина погиб при пожаре в Карабалыкском районе
11 сентября 2020, 09:30 | Происшествия
Его тело нашли в доме при разведке пожара. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Пожар произошел рано утром 10 сентября в частном доме в с. Надеждинка Карабалыкского района.
- Cообщение о пожаре поступило на пульт связи пожарной части № 11 п. Карабалык в 4.02. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты. В ходе разведки пожара в помещении обнаружен труп мужчины 1987 г.р., - сообщили в пресс-службе. - Пожарные предотвратили распространение огня на соседние строения. Пожар локализован в 05:40 и ликвидирован в 06:15.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем (непотушенный окурок сигареты).
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