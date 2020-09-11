При каком условии карантин могут ужесточить в Казахстане, ответил министр здравоохранения Алексей Цой.

"Здесь есть несколько критериев. Один из ключевых – заполняемость коечного фонда свыше 70%", - ответил глава Минздрава.

Коечный фонд на сегодня заполнен всего на 15% от действующих коек, отметил он.

"Если мы увидим, что возможность ресурсной системы здравоохранения будет на пределе, тогда мы будем выносить такие решения на государственную комиссию", - сказал Цой.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная, заверил он.

Ранее сообщалось, что некоторые ограничительные меры и локдауны выходного дня сохранятся в Казахстане. Минздрав рекомендовал оставить дистанционный формат обучения в школах в первой четверти.