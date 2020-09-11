Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 106 661 (+77 за сутки).
Выздоровели: 100 409 (+161). Умерли: 1 634 (+46 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 28 928 (+353 за 10.09)
Выздоровевших от пневмонии: 6 642 (+37 за 09.09)
Летальных исходов от пневмонии: 318 (+1 за 09.09)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 442 (+2 за сутки). Выздоровели: 2 885 (+0). Умерли: 12 (+0 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 2 951 (по данным на 04.09)
Выздоровевших от пневмонии: 2 919
Летальных исходов от пневмонии: 15
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
11 сентября 2020, 09:18 | Государство
Карантин в Казахстане могут ужесточить, если возможность ресурсной системы здравоохранения будет на пределе, передает Sputniknews.kz.
© Sputnik / Валерий Мельников
При каком условии карантин могут ужесточить в Казахстане, ответил министр здравоохранения Алексей Цой.
"Здесь есть несколько критериев. Один из ключевых – заполняемость коечного фонда свыше 70%", - ответил глава Минздрава.
Коечный фонд на сегодня заполнен всего на 15% от действующих коек, отметил он.
"Если мы увидим, что возможность ресурсной системы здравоохранения будет на пределе, тогда мы будем выносить такие решения на государственную комиссию", - сказал Цой.
В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная, заверил он.
Ранее сообщалось, что некоторые ограничительные меры и локдауны выходного дня сохранятся в Казахстане. Минздрав рекомендовал оставить дистанционный формат обучения в школах в первой четверти.
Последние новости
11.09.20 09:30 Мужчина погиб при пожаре в Карабалыкском районе
10.09.20 12:57 Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
10.09.20 12:09 Мужчина умер в самолете Алматы - Костанай
10.09.20 09:44 Какие костанайские дворы ярче? - Победителей нашего конкурса выбирали специальная комиссия и читатели «НГ»
10.09.20 09:12 Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
09.09.20 19:51 «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет платить штраф, назначенный санврачом
09.09.20 16:36 От безоблачности до суточного ливня: как будет меняться погода в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.