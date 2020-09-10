Мужчина умер в самолете Алматы - Костанай

На авиарейсе сообщением Алматы - Костанай умер 70-летний мужчина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"9 сентября в 17.34 в линейный отдел полиции на станции Костаная поступило сообщение, что на авиарейсе сообщением Алматы - Костанай скоропостижно скончался 70-летний мужчина. Предварительная причина смерти - хроническое заболевание", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции на транспорте МВД Ляззат Касымжанова.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту начато расследование.

"В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не распространяется", - пояснила она.

В авиакомпании Fly Arystan подтвердили информацию.

"Случай действительно произошел. Пассажиру было 70 лет. Обратный рейс вылетел с задержкой", - пояснила представитель пресс-службы авиакомпании Ляззат Набиева.