«Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет платить штраф, назначенный санврачом

Жалобу хозяйки аптеки «Айболит» Ольги ВЕДЛЕР, проживающей в поселке Айет района имени Беимбета Майлина, апелляционная коллегия Костанайского областного суда рассмотрела сегодня, 9 сентября.

Ранее районный суд принял решение, что Ведлер должна была выплатить штраф в размере 361 140 тенге. В конце июля житель Рудного Руслан Ниязбаев, оказавшийся в тот момент в Айете, купил в "Айболите" анальгин. По словам мужчины, он сразу понял, что цена в 150 тенге завышена, и пошел в полицию. Полицейский Максим Корякин выписал рапорт о завышении цены препарата на 63 тенге, так как максимальная цена анальгина от данного производителя равна 87 тенге.

По этому рапорту сотрудник районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг (УККБТУ) Бауржан БАЙМУХАМБЕТОВ и выписал штраф. В качестве доказательств был приложен чек на 150 тенге. Однако название препарата и количество указаны не были.

Хозяйка аптеки на слушании в районном суде поясняла, что, кроме анальгина за 87 тенге, продала Ниязбаеву цитрамон за 63 тенге, отсюда и чек на 150 тенге.

- В районном суде было слово Ниязбаева против слова Ведлер, - отметил в апелляционной инстанции адвокат Олег ЗАХВАТАЕВ. – На каком основании суд поверил Ниязбаеву? К тому же в деле даже не оказалось опечатанной упаковки анальгина, за что суд вынес частное постановление в адрес полицейского Корякина. С чем мы согласны. Покупатель Ниязбаев не был обыскан, и никто не может сказать, был ли у него еще препарат или нет.

- На каком основании полицейские должен был обыскивать покупателя? – поинтересовался председательствующий на коллегии судья Владимир ДОЛГИХ.

- Ну хотя бы поинтересоваться, есть ли у него другие препараты, а не просто верить на слово, - ответил адвокат. – Считаем, что доводы полиции были абсолютно необоснованны и просим постановление суда первой инстанции отменить за отсутствием состава правонарушения.

Участвовавший в слушании представитель Палаты предпринимателей «Атамекен» Марат АБИШЕВ поддержал позицию хозяйки аптеки и подробно объяснил, почему он не смог участвовать в процессе первой инстанции:

- Я предоставил все данные о том, что являюсь представителем Ведлер по доверенности, что представляю ее интересы в связи с тем, что она является членом Палаты предпринимателей. Однако судья районного суда сказал, что я не имею права выступать в суде. Он сказал, что у Ведлер есть один адвокат и этого достаточно. Я не стал накалять обстановку, отключил видеокамеру, но половину суда прослушал, а потом из-за технических неполадок меня выбило из сети.

Представитель УККБТУ Бауржан Баймухамбетов отметил, что составил протокол об административном правонарушении в отношении Ведлер на основе рапорта полиции.

- В нем было сказано, что Ниязбаев приобрел один препарат на сумму 150 тенге, - пояснил он. – Максимальная стоимость этого препарата на тот момент равнялась 87 тенге. Правонарушение попадало под ст. 426 Административного кодекса, согласно которой я и выписал протокол. По номеру коробки, указанной на препарате и в чеке, я отследил, что он действительно был продан.

- А можно ли было отследить, был ли продан еще и цитрамон, как уверяет Ведлер? – уточнил судья.

- Я основывался на рапорте полиции о продаже одного препарата, - ответил Баймухамбетов. – Продажу других препаратов не проверял.

Выслушав все доводы, судья удалился в совещательную комнату, после чего вынес постановление об отмене постановления районного суда.

- Объясню мотивы принятого мною решения, - пояснил после оглашения постановления Владимир Долгих. – В основном в деле были процессуальные нарушения. В частности, недопущение к процессу представителя «Атамекен», который имел право представлять интересы Ведлер. Человек имеет право на любое количество защитников в суде. Частным постановлением, которое было вынесено в адрес полиции, районный суд противоречит сам себе. То есть, в частном постановлении указано, что в деле была другая упаковка анальгина, купленная позже и у другого производителя. Той, которую покупал Ниязбаев, в деле не оказалось. Так что, получается, непонятно, что было продано. Что касается максимальной цены, то существует 6 видов анальгина разных производителей по разным ценам. Какой продала Ведлер – непонятно. Получается, что событие правонарушения доказано не было.

Кадры из видеозаписи