Ведомство направило предложения по возобновлению работы школ и ждёт решения главного санитарного врача страны, передает Informburo.kz.

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В Министерстве образования и науки Казахстана считают, что вопрос о том, открывать школы или нет, должны решать местные исполнительные органы самостоятельно, исходя из эпидситуации в регионе. Об этом на пресс-конференции в СЦК заявила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

"На самом деле, министерство, как и наши родители, хочет возобновить в штатном режиме работу школ. Несколько вариантов мы предложили. В каждом регионе ситуация разная. Мы предложили открывать школы по решению акиматов, по согласованию с санврачами регионов. Это самый правильный подход", – сообщила она.

По словам вице-министра, вопрос возобновления работы школ очень волнует как и педагогов, так и родителей.

"Мы тоже очень беспокоимся, очень сильно хотим чтобы школы открылись свои предложения мы направили в Министерство здравоохранения. Несколько вариантов формата возобновления школ есть. Наиболее приемлемый формат будет предусмотрен после принятия соответствующих решений санитарным врачом страны. Мы, естественно, руководствуемся этим распоряжением", - уточнила Шолпан Каринова.

Вице-министр отметила, что МОН совместно с представителями Министерства здравоохранения в рабочей группе ежедневно обсуждает все эти вопросы.

"Ещё раз хочу подчеркнуть, что дистанционное обучение – это вынужденный формат обучения, и мы все будем стараться возобновить работу в штатном режиме всех наших организаций образования", – отметила она.