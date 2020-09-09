От безоблачности до суточного ливня: как будет меняться погода в Костанайской области

По прогнозам, в ближайшие три дня, 10-12 сентября, синоптическая ситуация на территории Костанайской области будет переменчивой.

Четверг пройдет без осадков, небо будет безоблачным. В пятницу днем малооблачно, местами дожди с грозами. В субботу местами дождь будет лить в течение суток. На территории всей области 10-12 сентября ночью и утром ожидается туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В четверг ночью будет 3-8, местами 11 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Но на востоке области ожидаются заморозки на почве - до -1...-3°С. Днём термометры покажут +18...+23°С, на юге +26°С. В последующие две ночи, 11-12 сентября, на большей части территории области столбики термометров не поднимутся выше +10°С, но местами температура будет немного выше: +13°С. Днём термометры покажут: в пятницу +20...+25°С, в субботу +21...+23°С. В Костанае по ночам в четверг и пятницу +6...+8°С, в субботу +8...+10°С, в дневное время в четверг +20...+22°С, в пятницу и субботу +21...+23°С.

По прогнозам синоптиков, 10-12 сентября ветер будет менять направление с южного на юго-западное. Скорость ветра в ближайшие два дня составит 9-14 м/с, возможны усиления до 15-20 м/с.



