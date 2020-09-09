$2 млн за пересмотр приговора - Жена Ахметбека Ахметжанова обвинила в коррупции экс-замакима Актюбинской области

36-летний Руслан МАМУНОВ предстал перед Фемидой в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Нур-Султана, передает Ratel.kz. Бывшего заместителя акима Актюбинской области обвиняют по трём статьям УК РК: ст. 190 - "Мошенничество", ст. 218 - "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", ст. 367 - "Подстрекательство к даче взятки".

Руслан Мамунов

Руслан Мамунов обвиняется в том, что в 2016 году пообещал родственникам осуждённого на 13 лет акима Костаная Ахметбека АХМЕТЖАНОВА помочь в пересмотре приговора и возврате конфискованного по приговору суда имущества. Как утверждает обвинение, на встрече с братом осуждённого акима 7 мая 2016 года в кафе в Нур-Султане Мамунов убедил родственника в реальной возможности за 1 млн долларов сократить срок наказания якобы через знакомых судей Верховного Суда. Тем самым Руслан Мамунов, как посчитало следствие, склонил брата Ахметжанова к даче взятки в крупном размере. Фактически, как настаивает обвинение, ни к кому из судей Верховного суда Мамунов обращаться не собирался.

Ахметбека Ахметжанов / Фото из архива "НГ"

8 мая 2016-го года брат Ахметжанова встретился с женой осуждённого акима Костаная и рассказал ей о предложении Мамунова. А 13 мая на встрече с Мамуновым в ресторане "Метрополь" близкие Ахметжанова передали тому первый "транш" - 200 тыс. долларов. В июне и апреле 2016-го Мамунов взял еще по 250 тыс. долларов. А когда Костанайский облсуд оставил приговор Ахметжанову без изменения, Мамунов заявил родственникам осуждённого акима, что "развести" дело теперь будет стоить дороже. Цена вопроса поднялась до 2 млн долларов. В общей сложности Мамунов получил, как настаивает обвинение, 1 млн 200 тыс. долларов. Получив деньги, Мамунов купил себе и жене новенькие "Лексусы" и большую квартиру в Нур-Султане.

Верховный суд в июне 2017 года пересмотрел дело Ахметжанова. Ему снизили срок с 13 лет до 5 лет и 8 месяцев колонии. На свободу он не вышел. Не добившись возврата денег, супруга Ахметжанова написала заявление в Антикоррупционную службу.

В феврале этого года Мамунова задержали. К тому времени он был уже заместителем акима Актюбинской области.