В Кургане задержан мужчина с автоматом: возможно, он готовил покушение на губернатора

В Курганской области задержан мужчина, который, предположительно, готовил покушение на губернатора региона Вадима Шумкова. Как сообщил Znak.com источник в силовых структурах, его задержали еще на прошлой неделе по подозрению в преступлении (каком именно, наш источник не уточняет). При себе у задержанного был автомат Калашникова с патронами и глушителем и пистолет с патронами.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков Яромир Романов / Znak.com

«В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что задержанный следил за передвижениями губернатора — пробивал номера автомобилей, на которых передвигается глава региона, следил за его графиком и передвижениями, составлял список объектов, которые посещает глава региона», — рассказал источник нашей интернет-газеты.

«Не исключено, что в отношении высшего должностного лица региона готовились противоправные действия», — заявил другой источник Znak.com.

Он также отметил, что сразу после задержания к судьбе задержанного начали проявлять огромный интерес структуры, аффилированные с одной из крупных корпораций, работающей в Курганской области, в частности, они пытались через свои связи выяснить детали следствия.