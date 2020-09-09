Вернуть учеников в школы потребовала депутат

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова выступила с критикой в адрес министерств образования и науки и здравоохранения. Она потребовала вернуть традиционное обучение для школьников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Ирина Смирнова возмутилась, почему в Казахстане заставляют обучаться дистанционно, когда в Германии, Франции, Великобритании, России, Китае дети учатся в школах.

"Санитарные службы всех уровней, требуя осуществлять именно этот вид обучения, не могут и не стремятся доступно и аргументированно обосновать свои решения, а действуют безапелляционно, как правило, в принудительном, запретительном и санкционно-карательном формате. Похоже, они ничуть не озабочены желанием воспитывать у юных и взрослых казахстанцев культуру и культ здорового образа жизни, разумных норм и мотивов поведения граждан в интересах своего здоровья и благополучия, а лишь защищают себя от любых реально возможных и надуманных последствий!

Снимают с себя любую ответственность за обеспечение действительной санитарной безопасности, медицинского локального реагирования, соблюдения эпидемиологических мер при возникшей или возникающей ситуации. Такие подходы разрушают общество, благосостояние, бизнес, рабочие места, обеспечение продуктовой и экономической безопасности, не решая главного - сохранения здоровья граждан", - озвучила депутатский запрос Ирина Смирнова, обратившись к премьер-министру.

Депутаты-коммунисты требуют кардинально изменить подходы и перевести образование с дистанционного к обычному режиму, при соблюдении санитарных норм.

"Министерству образования и науки – обеспечить равный доступ к образованию каждого ребенка. Предоставить каждому учебному заведению свободу в соблюдении государственного стандарта. Министерству здравоохранения – обеспечить выполнение рекомендаций ВОЗ не только в части запретов и регламентаций, но и актуальных рекомендаций о локальном, точечном, своевременном и исчерпывающем реагировании на актуальные вызовы", - сказала депутат.

Ранее она отметила, что наша страна в своей истории переживала разные ситуации.

"Всегда, во все времена, и в годы войны, разрухи, и во времена вспышек гораздо более страшных заболеваний, как тиф, чума, туберкулез, школы никогда не закрывались и обучение всегда проводилось в его классическом виде при соблюдении санитарных требований. Хотя обеспечить это в прежние времена было намного сложнее", - сказала депутат.

Смирнова указала, что сейчас есть целый комплекс действенных мер безопасности: санитарные тоннели, кварцевые лампы, ионизаторы и очистители воздуха, маски, санитайзеры, возможности размещения школьников на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга, экраны для лица, мягкие прозрачные перегородки между партами.

Депутат отметила, что дистанционное образование привело к ряду социальных проблем. Например, заметно снизилось качество образования, эффективность обучения, усвоение знаний и уровень компетентности в целом по стране. По ее мнению, снизился уровень содержания воспитательного процесса всех субъектов образования, социализации детей.