Путинцева проиграла исторический матч для Казахстана

Казахстанка Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке, сообщают Vesti.kz.

Юлия Путинцева. Фото: Darren Carroll/USTA

В 1/4 финала Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, встречалась с 41-й ракеткой мира американкой Дженнифер Брэйди и уступила в двух партиях 3:6, 2:6. Счет в личном в противостоянии стал 2-1 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте час и восемь минут.

Напомним, Путинцева впервые вышла в четвертьфинал US Open. До этого лучшим достижением на турнире была стадия 1/8 финала.

Дальше четвертьфинальной стадии турниров "Большого шлема" казахстанцы в одиночном разряде не проходили. Ранее до этого рубежа на "Ролан Гаррос" дважды доходила Путинцева. Также два раза на этом этапе турнира в Париже останавливалась Ярослава Шведова, у которой есть еще один четвертьфинал на "Уимблдоне".