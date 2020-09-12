Правительство Казахстана намерено взять кредит у Всемирного банка в размере $500 млн на реализацию проекта устойчивого развития животноводства на 2021-2025 годы. В 2022 году в Алматинской области может заработать мясоперерабатывающий комплекс с иностранными инвестициями. И здесь начинаются сложности.

«Главная проблема мясной отрасли - дефицит сырьевых ресурсов. Именно отсутствие сырья и относительно высокая стоимость сырья, делает продукцию отечественных предприятий менее конкурентоспособной», - сказал первый вице- министр сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров в феврале 2020 года на встрече в рамках подготовки к парламентским слушаниям. Тут же Дарига Назарбаева в очередной раз заявила, что после хлеба мясо - это второй по значимости продукт и необходимо накормить казахстанцев вкусным и дешевым продуктом.

Но у нас, как всегда, все наоборот. Думаем одно, говорим другое, подразумеваем третье, делаем четвертое и страшно удивляемся, когда выходит пятое. В 90-е годы приближенные к власти растащили совхозные земли, массу скота пустили под нож. Теперь нет пастбищ, а в то же время много земли пустует и их изымают через суд. Поголовье скота не восстановлено, а мы строим огромные мясоперерабатывающие комплексы. Как говорил Козьма Прутков «Купи прежде картину, а потом рамку».

В советские времена студентам, будущим экономистам, раскрывали классическую схему, по которой эксплуатировались в те времена страны третьего мира. Такая же схема действует сейчас и в Казахстане. Она позволяет в ущерб национальной экономике вывозить доходы иностранными инвесторами и внешними кредиторами. Пример - наша нефтедобывающая отрасль. Западные инвесторы вошли в страну на таких кабальных для нас условиях, что Казахстану практически достаются объедки с барского стола.

То же - и с мясопереработкой. Теперь у нас будет мяса меньше, но оно станет дороже. Дело в том что по условиям инвестиций львиную долю продукции будет вывозить инвестор. Например, в ВКО так получилось с китайскими инвестициями в эту отрасль. Бьют остатки нашего скота, а мясо уходит в Китай. Вот и догадывайся, сделано это по ошибке или из очень особых соображений.

Вообще-то у нас проблемы не только с мясом, а во всем сельском хозяйстве. Сельскохозяйственная продукция в Казахстане дорожает быстрее всех в ЕАЭС. Мука у нас дорожает уже 12 лет подряд. А ведь цена на хлеб, как термометр, определяет политическую температуру страны. У Ивана Бунина есть такое выражение «Цены на хлеб бог строит». А мы любим хвастаться урожаем, пока зерно еще не ссыпано в закрома.

Хуже того, мы умудряемся еще и насмешить весь мир. Министерство цифрового развития, инноваций и агрокосмической промышленности в августе текущего года объявило о намерении вдвое увеличить урожайность и экспорт сельхозпродукции за счет информационных технологий. Я не уверен, что мы дождемся цветов из этого сада мечты.

Нам прекрасную жизнь обещали 30 лет. Лично меня шокирует, когда в магазине измученная трудом и бедностью старушка покупает пару картофелин и по одной морковке и луковице. У нас все идет хорошо, только мимо.