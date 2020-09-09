Две женщины пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Костанае

15 жителей дома были эвакуированы. 5 из них - дети.





Пожар произошел вечером 8 сентября на первом этаже пятиэтажного дома по адресу ул. Мирошниченко, 3. Сообщение с службу ДЧС о происшествии поступило в 19.16.

- Первый пожарный расчет прибыл к месту вызова в 19:22. Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали через лестничные марши 15 жителей квартир подъезда № 2, из них 5 детей. Некоторые из них были эвакуированы при помощи ручных пожарных лестниц через балконы, - сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области на своей странице в Instagram. - Пожар локализован в 19:39. Полностью затушить огонь удалось в 19: 46, через полчаса после вызова.

В результате пожара пострадали 2 женщины, проживавшие в квартире, где случилось несчастье. Одну из них, 1972 года рождения, госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. Состояние другой женщины, 1938 года рождения, врачи оценивают как удовлетворительное.





- На месте пожара работали 21 сотрудник личного состава 3-х городских пожарных частей и 4 единицы техники, - отметили в пресс-службе. - Площадь пожара составила 35 кв. м.

Причина происшествия устанавливается.



