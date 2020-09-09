Налог при снятии пенсионных накоплений будут платить казахстанцы

Досрочно снятая часть пенсионных накоплений казахстанцев будет облагаться 10-процентным подоходным налогом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов.

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Согласно действующему налоговому законодательству к доходам, облагаемым индивидуальным подоходным налогом, относятся также выплаты, осуществляемые единым накопительным пенсионным фондом из пенсионных накоплений налогоплательщиков, сформированных за счет пенсионных взносов, это статья 326 Налогового кодекса.

При этом физические лица вправе уменьшить сумму, облагаемую налогом, применив налоговые вычеты в размере одной минимальной заработной платы.

Кроме того, социально уязвимые слои населения - приравненные к участникам ВОВ, инвалиды всех групп, родители и опекуны инвалидов, приемные родители детей-сирот - вправе дополнительно применить вычет в размере 882 МРП, что составляет 2,3 миллиона тенге, это статьи 345, 346, 353 Налогового кодекса.

"Соответственно, частичное изъятие пенсионных денег на приобретение жилья, лечение и другие разрешенные цели, с учетом указанных уменьшений, подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом по ставке 10 процентов", - говорится в заявлении.

Напомним, частичное изъятие пенсионных накоплений станет возможным с 2021 года. Ограничений по количеству изъятий не предусмотрено. То есть гражданин может накопить определенную сумму на счету в ЕНПФ, снять ее на приобретение жилья, а через некоторое время снять еще часть суммы на ремонт.