"Требуем исполнить определение суда" - что происходит на стройке общежития медколледжа в Костанае?

1 сентября городской суд Костаная приостановил строительство общежития медицинского колледжа, но, по словам жильцов дома №183 по ул. Баймагамбетова, фактически стройка так и не прекратилась. Теперь они пытаются добиться от властей исполнения определения суда.

Они собрались перед стройкой 3 сентября, через сутки после публикации определения о приостановлении строительства.

- Суд чётко прописал приостановить стройку на время судебной тяжбы, но как мы видим, работы продолжаются, судебный акт не исполняется, - сообщил юрист Ерлан ОСПАНОВ. - Мы вызывали участкового, жильцы написали заявление в полицию. Застройщика должны привлечь к административной ответственности по статье 669 (Неисполнение судебных актов). Мы требуем исполнить определение суда.

Заказчик строительства, управление архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области, уже подал частную жалобу на определение горсуда и просит возобновить строительство.

- Согласно статье 662 Гражданского кодекса РК если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан возместить подрядчику расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, - говорится в частной жалобе. - Приостановление строительства на данном этапе небезопасно и может повлечь обрушения не связанных конструкций стен. Затраты вызванные прекращением работ бюджетом области не предусмотрены, тем самым Управление строительства в данный момент не имеет ни финансовых, ни физических возможностей обеспечить охрану и безопасность незавершенного объекта строительства.

Также в управлении отмечают, что в случае консервации подрядчик будет вынужден «отправить своих сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты или даже уволить».

Жители дома № 183 тем временем жалуются, что строители установили новый забор и заблокировали въезд во двор со стороны медколледжа. Кроме того, они опасаются, что близость строительного крана к 6-му подъезду угрожает их безопасности.

- Мы провели работы по частичной консервации объекта, незакреплённые конструкции закрепили, чтобы они не обрушились от сильного ветра, - сообщил «НГ» заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства Руслан КАТПАЕВ. - Никакие работы там не продолжаются, мы приостановили даже работы на коммуникациях. Туда приезжает бригада утром, потому что ТОО «РудныйСоколовСтрой» также строит общежитие на 500 мест для автодорожного колледжа. Каменщики приезжают, переодеваются, оттуда их увозят на другой объект. Максимум, продолжается завоз материалов на территорию. Это не строительные работы.