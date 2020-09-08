Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 106 425 (+64 за сутки, в т. ч. 0 без симптомов).
Выздоровели: 99 893 (+239). Умерли: 1 588 (+65 с 24.08 по 30.08)
Случаи пневмонии: 27 778 (+16 за 07.09)
Выздоровевших от пневмонии: 6 176 (+217 за 07.09)
Летальных исходов от пневмонии: 315 (+1 за 07.09)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 436 (+2 за сутки, в т. ч. 0 без симптомов). Выздоровели: 2 884 (+7). Умерли: 12 (+0 с 24.08 по 30.08)
Случаи пневмонии: 2 951 (по данным на 04.09)
Выздоровевших от пневмонии: 2 919
Летальных исходов от пневмонии: 15
Холодную воду на один день отключат в микрорайоне Аэропорт Костаная
8 сентября 2020, 17:25 | ЖКХ
Произойдет это 11 сентября в 9.00. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото https://pbs.twimg.com/
- В связи с аварийной ситуацией на сетях водоснабжения мкрн. Аэропорт будет прекращена подача питьевой воды, - говорится в сообщении.
Вновь вода в домах абонентов появится в 22.00
Подача холодной воды на этьот период будет прекращена по следующим адресам:
Жилые дома:
- мкр. Аэропорт;
Социальные объекты:
- ул. Герасимова 4 «Средняя школа №29»,
- ул. Герасимова 2 «Костанай» спортивно-развлекательный комплекс;
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
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