Холодную воду на один день отключат в микрорайоне Аэропорт Костаная

Произойдет это 11 сентября в 9.00. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

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- В связи с аварийной ситуацией на сетях водоснабжения мкрн. Аэропорт будет прекращена подача питьевой воды, - говорится в сообщении.

Вновь вода в домах абонентов появится в 22.00

Подача холодной воды на этьот период будет прекращена по следующим адресам:



Жилые дома:

мкр. Аэропорт;

Социальные объекты:

ул. Герасимова 4 «Средняя школа №29»,

ул. Герасимова 2 «Костанай» спортивно-развлекательный комплекс;

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.