Два ДТП с разницей в один час произошли в Костанае - что известно?

Вечером 7 сентября в Костанае произошли два ДТП, в первом был поврежден автобус, во втором - автомобиль центральной районной больницы. Сегодня "НГ" получила комментарии пресс-службы департамента полиции Костанайской области.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Примерно в 16 часов автобус, принадлежащий ТОО "СарыаркаАвтоПром", наехал на открытый колодец на улице Майлина, недалеко от перекрестка с пр. Аль-Фараби. В результате вылетели боковые оконные стекла с двух сторон. Осколки рассыпалась по сиденьям автобуса и по проезжей части.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- На пульт «102» поступило сообщение сообщение о том, что автобус совершил наезд на открытый люк, есть повреждения, - сообщили "НГ" в пресс-службе ДП. - На момент происшествия перевозил сотрудников фирмы. Полицейскими собран материал, зарисована схема ДТП. Пострадавших нет.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Спустя час на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Алтынсарина столкнулись УАЗ Карабалыкской ЦРБ и ВАЗ-2114.

Фото очевидцев

- 43-летний водитель, управляя санитарным автотранспортом Карабалыкской ЦРБ, двигаясь со специальным светозвуковым сигналом, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, допустил столкновение с ВАЗ 2114 под управлением 32-летнего водителя, который двигался в направлении центра. В результате ДТП 81-летняя и 37-летняя пассажирки автомашины УАЗ доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. По факту ДТП собран первоначальный материал, - сообщили в пресс-службе ДП.

Фото очевидцев