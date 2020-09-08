Девочку, проглотившую батарейку, спасли врачи в Костанае

31 августа 10-месячная Милена Васенева проглотила маленькую круглую батарейку от игрушечного светофора. Игрушка стояла на подоконнике, незадолго до этого мама девочки Анастасия ВАСЕНЕВА меняла батарейки и забыла закрутить шурупы.

Анастасия Васенева: "Когда врачи достали батарейку, ее поверхность была черной" / Фото Андрея СКИБЫ

- Я готовила ужин на кухне, периодически смотрела за дочкой, - рассказала "НГ" Анастасия. - Вдруг услышала, что Милена молчит. Все мамы знают - если маленький ребенок молчит, то это не к добру. Дочь у меня очень шустрая и сообразительная, если видит какую-то вещь - обязательно пытается ее изучить. Когда я зашла в комнату, увидела, что на полу лежит эта игрушка, в ней были две батарейки, а третьей на месте нет. И Милена водит языком во рту - будто что-то жует.

В игрушечном светофоре было три батарейки, одну из них проглотила Милена / Фото Анастасии ВАСЕНЕВОЙ



Анастасия сразу позвонила в скорую. Медработники приехали очень быстро и сообщили: нужно ехать в детскую областную больницу и сделать рентгеновский снимок. Рентген показал, что батарейка находится в желудке. Хирурги объяснили - нужно сделать эндоскопию под анестезией.

- Врачи сделали все быстро, - вспоминает Анастасия. - Я даже боюсь представить, что могло произойти с моей дочкой, если бы не они. Батарейка начала окисляться спустя 4 часа после того, как она ее проглотила. Когда врачи достали батарейку, ее поверхность была черной.

Рентгеновский снимок показал, что батарейка находится в желудке / Фото Анастасии ВАСЕНЕВОЙ



Теперь молодая мама на основании своего опыта обращается к другим родителей: если вы заметили, что ребенок проглотил инородный предмет, не нужно ждать, когда он выйдет естественным путем! Нужно сразу вызвать скорую помощь.

Милена на следующее утро после операции / Фото Анастасии ВАСЕНЕВОЙ

- А врачам хочу сказать огромное спасибо! - говорит Анастасия Васенева. - Сейчас у них очень сложные времена: больных полно, палаты переполнены, они 24 часа на ногах. Врачи - просто герои нашего времени! Я думаю, что в это непростое время, когда у нас пандемия коронавируса, мы должны чаще говорить врачам спасибо за их нелегкий труд. Хочу выразить благодарность всему персоналу детской областной больницы, отделению хирургии, врачам - детскому хирургу Анатолию Журже и ординатору, врачу-реаниматологу Казбеку Келеманову!

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