Цифровые технологии разрушают традиционную школу, из-за чего уровень знаний детей стремительно падает, считают авторы петиции, передает Informburo.kz

Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах. Она опубликована на платформе citizengo.org.

"Мы, родители казахстанских детей, настаиваем на том, чтобы право наших детей на среднее образование, закреплённое статьёй 30 Конституции РК, было обеспечено в полном объёме – по всем без исключения дисциплинам при непосредственном, личном участии профессиональных педагогов. Школьное образование должно быть очным, живым и натуральным, оно не должно быть заменено цифровым суррогатом. Цифровые технологии могут быть использованы лишь как дополнительные методики, в строго ограниченном утверждёнными регламентами объёме и только на добровольной основе", – говорится в тексте петиции.

Родители отмечают, что среднее образование не должно профанироваться, не должно быть номинальным и автоматизированным. Однако сейчас, по их мнению, цифровые технологии окончательно разрушают традиционную школу, из-за чего уровень знаний тех детей, кому родители не нанимают репетиторов, работающих с учащимися лично, стремительно падает.

"Дети лишены коммуникации, их вынуждают взаимодействовать не с живыми людьми, а с бездушной машиной. Мы видим, что личное человеческое обучение становится привилегией только хорошо обеспеченных семей, а тем, кто не в состоянии платить, предлагают довольствоваться пустышкой. Мы пришли к выводу, что такое положение породит малообразованное поколение, не способное строить процветающее государство, что недопустимо для нашей страны", – заявили они.

В петиции отмечается, что некоторые чиновники пытаются преподнести дистанционное обучение как новаторские технологии, развивающие творческие способности школьников и приучающие их к самодисциплине, но в действительности это не имеет под собой реальной основы. Родители считают, что дистанционное обучение продемонстрировало ряд дефектов, угрожающих умственному и личностному развитию детей, их здоровью и психическому благополучию.

"Дистанционные уроки не обеспечивают раскрытия всей полноты учебного материала и его усвоения. Видеоконференции сложны для восприятия информации: детям трудно сохранять концентрацию более 5-7 минут подряд. Фрагменты, которые учащимся удаётся уловить из объяснений учителей, не складываются в целостную картину. Предоставленные сами себе дети теряют мотивацию и интерес к учёбе, они растеряны и угнетены. Уровень эффективности дистанционных занятий стремится к нулю. Дети, по долгу учёбы по шесть часов прикованные к экранам, жалуются на боль в глазах, шее и спине, общее недомогание и быструю утомляемость", – говорится в тексте.

По мнению авторов петиции, МОН ставит граждан в ситуацию, когда один из родителей должен бросить работу и заниматься с ребёнком. И это в период тотального спада деловой активности, массовых увольнений и стремительного повышения уровня безработицы.

"Очевидно, что школы не готовы к переходу в онлайн, программы дистанционного обучения не отстроены и не протестированы. В большинстве случаев процесс обучения – это кинутые в родительские чаты или электронные дневники номера параграфов и заданий, которые надо освоить самостоятельно ученику или родителю с последующим объяснением ребёнку", – заявили они.

Родители также отметили, что платформы, которые используют для дистанционного обучения, не являются конфиденциальными, а учёные отмечают, что доказательств того, что вирус передаётся в школах, нет.

"Мы, родители казахстанских детей, категорически против электронной формы обучения. Мы считаем систему электронного образования в нынешнем его формате опасной для наших детей – для их здоровья, психики, интеллекта, социальной адаптации и мировосприятия. Идёт процесс разрушения и вырождения нации!" – заявили авторы петиции.

Родители требуют:

обеспечить казахстанским детям возможность получать бесплатное традиционное образование с посещением школы, где будут организованы занятия с личным физическим присутствием в классных комнатах педагогов-людей, которые будут непосредственно обучать детей;

исключить любые эксперименты над образовательным процессом детей без согласования с родителями и законными опекунами;

срочно организовывать независимую научную экспертизу для оценки безопасности современных цифровых технологий в образовании, обеспечить публичный доступ к методам проведения экспертизы и её результатам;

обеспечить добровольность перехода учеников, учебных классов и образовательных организаций из традиционного формата обучения в электронный;

разработать расширенные СанПиНы для дистанционного цифрового обучения, которые нормативно сведут к минимуму возможные риски;

обеспечить общественный контроль над технологиями электронного обучения школьников;

разработать стратегию охраны здоровья обучающихся в цифровом формате;

организовать круглые столы, публичные слушания, обсуждения по инициативам Министерства образования и науки РК по узакониванию дистанционного обучения. Обеспечить широкое привлечение родительской общественности и экспертного сообщества к обсуждению.

Петицию подписали 1360 человек.

Ранее радиоведущая Диана Снегина также обратилась к президенту Казахстана от имени родителей школьников, которые выступают за скорейший возврат к традиционному обучению детей.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы узнали, что вы поручили Правительству начать подготовку к возобновлению традиционного формата обучения. Но мы опасаемся, что реализация вашего поручения в реальности займёт не недели, а месяцы. Ведь это только "начать подготовку", а не "возобновить обучение в кратчайшие сроки". Мы обращаемся к вам с просьбой взять процесс под личный контроль, поскольку речь идёт об интеллектуальном развитии целого поколения и установить максимально сжатые и конкретные сроки реализации", – сказала Диана Снегина.

Она заявила, что в нынешних условиях у работающих родителей есть только два варианта: махнуть рукой на учёбу ребёнка или уволиться, чтобы самим объяснять ему новые темы и правила.

"Почему из-за трусости наших чиновников, из-за их неумения выстраивать процессы и брать на себя ответственность, наши дети должны лишаться своего конституционного права на качественное образование? Знают ли наши чиновники о том, что дистанционное образование в понимании наших школ, не имеет ничего общего со словом "образование"? Задания и номера тем, высланные на WhatsApp родителям невозможно считать образованием", – заявила радиоведущая.

Диана Снегина отметила, что родителей волнуют следующие вопросы: