Сборная Казахстана упустила ничью в матче с белорусами в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу проиграла матч против команды Беларуси в рамках Лиги наций, сообщает Tengrinews.kz.

Встреча сборных прошла на Центральном стадионе Алматы вечером 7 сентября. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Все три гола были забиты во втором тайме. Сначала отличились белорусы - на 53-й минуте гол казахстанцам забил Максим Бордачев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vesti.kz - Живи спортом 🇰🇿 (@vestikzsport)7 Сен 2020 в 8:13 PDT

Подопечные Михала Билека быстро сравняли счет. Гол забил нападающий "Кайрата" Абат Аймбетов (62-я минута).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vesti.kz - Живи спортом 🇰🇿 (@vestikzsport)7 Сен 2020 в 8:22 PDT

Однако под занавес матча удача вновь улыбнулась соперникам. Ворота Стаса Покатилова после неудачно выброшенного аута поразил Виталий Лисакович (86').

Напомним, на старте Лиги наций сборная Казахстана обыграла на выезде Литву со счетом 2:0. Голы забили Зайнутдинов и Куат.