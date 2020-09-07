Граждане требуют сократить перечень заболеваний, при распространении которых могут ввести карантинные меры, передает Informburo.kz

Казахстанцы раскритиковали предлагаемые Минздравом правила введения ограничительных мер и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе распространения которых объявляется карантин. Документ представлен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА".

Согласно проекту, в Казахстане могут ввести карантин в случае распространения:

Чумы;

Холеры;

Жёлтой лихорадки;

Вирусных геморрагических лихорадок;

Тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС);

Человеческого гриппа, вызванного новым подтипом вируса;

Коронавирусной инфекцией, вызванной новым подтипом вируса.

Под проектом опубликовано больше 40 комментариев, большая часть из них – негативные. Многие казахстанцы выразили мнение, что грипп, ТОРС и коронавирус необходимо исключить из списка.

"Мы всегда жили и будем жить с этими инфекциями, повышайте уровень квалификации врачей и здравоохранения в целом, чтобы не приходилось больницам просить помощи у простых людей и соседних стран. Нет ограничительным мероприятиям! Пропагандируйте ЗОЖ, а не закрывайте фитнес, спортивные секции для детей и взрослых, бассейны!" – написала в комментарии пользователь Екатерина Кийко.

Также некоторые граждане выступили против пункта, предусматривающего в случае распространения вышеперечисленных инфекций проведение обязательной вакцинации населения по перечню заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, в соответствии с постановлением Правительства РК от 30 декабря 2009 года.

"Санитарный врач имеет большие полномочия, в сложившейся обстановке он не может брать на себя столько ответственности! Предлагаю выносить все решения на более широкую платформу для реального обсуждения с народом! Однозначно прививки должны быть добровольными, не имеете право решать за людей!", – написала пользователь портала Айжан Мустафина.

Граждане считают, что государство намеренно ограничивает права и свободы людей на передвижение, общение, занятие трудовой и предпринимательской деятельностью, что противоречит всем законам и Конституции.

"Санитарный врач не вправе вводить карантин без режима ЧП\ЧС. Данный НПА противоречит Конституции РК, принижает статус президента как гаранта Конституции и расширяет полномочия санитарного врача. Отправить данный НПА на экспертизу на предмет нарушения Конституции РК!" – говорится в комментарии пользователя Владимира Зрячева.

Казахстанцы назвали документ неправомерным, непродуманным и требуют его пересмотра.

Публичное обсуждение проекта продлится до 14 сентября 2020 года.