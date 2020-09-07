Костанай, Рудный и Тобыл - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
Всего в регионе за 6 сентября зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболели жители городов Костанай, Рудный и Тобыл.
Иллюстративное фото vecernji.hr
- Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в областном информационном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 6 сентября, в области выявлены 3 434 человека с инфекцией COVID-19, в том числе 2 877 пациентов выздоровели.
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