Более 10 млн тенге требовали с предпринимателя сотрудники акимата Костанайского района

Эти деньги сотрудники акимата требовали в счет оплаты работ по установке газопровода в селе Заречное. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

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- Должностные лица акимата Костанайского района подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившемся в незаконном принуждении руководителя товарищества передать денежные средства в сумме 10,8 млн тенге в счет оплаты строительно-монтажных работ по установке газопровода в селе Заречное, - говорится в сообщении.

В отношении сотрудников акимата антикоррупционная служба начала досудебное расследование. Окончательное решение в отношении должностных лиц с определением степени их вины будет принято судом.