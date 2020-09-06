Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили для параспортсменов Костаная

Показательную тренировку по парапулевой стрельбе с новым оружием провели 4 сентября. Первой его испытала мастер спорта РК и член национальной сборной 29-летняя Айсулу ДЖУМАБАЕВА.

В 2018 году она участвовала в Азиатских играх, выполнила два из трех нормативов, необходимых для заявки на Паралимпийские игры. В 2021 году будет участвовать в турнире на именную паралимпийскую лицензию, который пройдет в Перу.

Айсулу и и Жанат Омаров - самые перспективные спортсмены по парапулевой стрельбе в Костанайской области.

- В спорте я с 2015 года. Пришла, когда наш спортивный клуб только создавали, - рассказала Джумабаева. – Люблю сидячий волейбол, но у нас нет женской команды, поэтому решила попробовать себя в стрельбе. Стреляю только стоя. Всё дело - в технике. У меня были проблемы со зрением, и друзья спрашивали, как я могу стрелять метко, если плохо вижу мишень. Но если у меня правильная стойка, правильно выставлено всё от головы до ног, то меткий выстрел - не проблема! Новое оружие очень хорошее: почти нет отдачи, электронный спуск, мушка регулируется. Я сначала стреляла из винтовки, но так получилось, что нормативы на международных соревнованиях выполнила с пистолетом. Хотя винтовка интереснее, но её сложнее транспортировать на соревнования - приходится брать с собой, минимум, 3 чемодана. Я уже побывала на турнирах в Южной Корее, Арабских Эмиратах и Польше. Из-за соревнований у нас мало возможности посещать сами города и смотреть их достопримечательности, поэтому мечты о путешествиях остаются со мной.

По словам Айсулу, когда друзья узнали о её увлечении стрельбой, в шутку скидывали «заказы» - кого подстрелить. Но девушка призналась, что никогда не сможет выстрелить в человека или животное. Она даже мясо не ест.

Тренер Василий КНЫШЕВ отмечает: современное оружие и повышает шансы на успех, но Айсулу и Жанату все равно предстоит много работать.

- На паралимпийских играх разыгрываются около 6 золотых медалей, мы готовы за них бороться, - говорит Кнышев. – Плюс ещё есть стрельба из мелкокалиберного оружия. Стрельба предусматривает порядка 12 дисциплин, есть над чем работать.

Пневматическое оружие купили за 14 356 000 тенге. Деньги выделили в областном управлении физической культуры и спорта.

- Мы закупили 4 винтовки и 3 спортивных пистолета фирмы "Вальтер", - рассказал руководитель спортивного клуба инвалидов Абзал ВАЛИЕВ. – Для нашего клуба это большое событие. Такое оружие для казахстанских спортсменов - редкость! Только одно ружьё стоит 2 300 000 тенге, пистолеты чуть дешевле – 1 800 000 тенге. Мы взяли оружие под каждого нашего спортсмена. Есть левосторонние и правосторонние, на подставке и на ремне. Вчера разговаривал с представителем фирмы "Вальтер", который заверил, что 5-6 лет они бесперебойно будут работать.

В клубе занимаются 15 специальных спортсменов. Как отмечает главный тренер Национального паралимпийского комитета по парапулевой стрельбе Абылай ШУНАЕВ, до покупки нового оружия наши спортсмены тренировались и участвовали в соревнованиях с ружьями худшего качества, которое приходилось делить между собой двум спортсменам. Это вызывало неудобства, связанные с необходимостью каждый раз подстраивать ружья при передаче из одних рук в другие.

- Заявку на новое оружие подали в декабре прошлого года, когда мы поняли, что у нас есть претенденты на достижение серьёзных результатов, - сообщил Шунаев. - Наши спортсмены из Костаная и Атырау показали предолимпийские нормативы. Мы можем бороться за 14 лицензий. В связи с пандемией у нас есть почти 9 месяцев на подготовку.

Фото Ксении РЕБИК