Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении

Начало учебного года в Казахстане омрачилось сбоями на онлайн-платформах для дистанционного обучения, и пользователи Сети сегодня горячо обсуждают тему образования, сообщает Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

"Я полагаю, что не только в Алматы такая проблема. У родственников в Караганде ребенок сегодня до истерики дошел, пытаясь отметиться в этой системе. А она просто "висит". Это реально какой-то кошмар. Причем тратятся нервы всех - и учителей, и родителей, и детей. Вот это крутое начало нового учебного года! Прям низкий поклон нашему министерству образования, рапортовавшему о полной готовности к дистанционному обучению. Издевательство, но не дистанционное обучение", - написала одна из пользовательниц.

"Я тоже считаю, что это нисколько не дистанционное обучение, а домашнее. Нам присылают план урока: делайте, смотрите по ТВ 10-минутные ролики и видео по YouTube. Сегодня с второклассником делали уроки с 10:00 до 17:30. И это я взяла отпуск на несколько первых дней сентября для организационных моментов. А потом мне работать нужно днем", - прокомментировала пользовательница Марина Парфеева.

"Наш классный руководитель приехала специально в школу за полтора часа до начала уроков, потому что дома плохой интернет. И не смогла выйти в Zoom, потому что он в школе тоже оказался слабым. Когда я ей позвонила, она плакала", - написала Ирина К.

"Это полный дурдом, как первокласснику обучаться онлайн? Мало того что полгода сидели без работы, так теперь еще и с ребенком-первоклассником сидеть. Кто будет работать? Связь плохая, сидишь и ждешь, пока учитель разрешит присоединиться к конференции, пока все подключатся. Дети в недоумении, сидят, хлопают глазками", - прокомментировала Наргиз.

Кроме того, своим мнением делятся родители в Facebook. Мария Макарова написала пост, в котором задается вопросом о том, кого сегодня учат в школе: родителей или детей.

"Вопрос первый. Почему 1 сентября учительница говорит, что пользуется приложением Zoom впервые? Трех месяцев каникул не хватило для МОН, чтобы обучить учителей пользоваться им?

Вопрос второй. Почему первоклассникам присылают в WhatsApp текстовые сообщения, текстовые файлы с заданиями? Они уже должны уметь все превосходно читать? Или им должны читать их родители? А почему родители должны присутствовать на уроках? А кто тогда будет зарабатывать?

Вопрос третий. Почему в WhatsApp есть только родители, а детей нет вообще? Учат кого, детей или нас?" - написала Мария Макарова.

Еще один пользователь Facebook, Алексей Пак, рассказал о том, на какие мысли его наводит дистанционное обучение в Казахстане.

"Что делать семьям, у которых не один ребенок, но один компьютер? При этом у детей совпадает время занятий? Почему обучение языкам начинается с построения фраз, а не с алфавита? Дети не понимают, что читают, и почему это должно звучать так.

Моя дочь была в нулевом классе и умеет считать, читать. Но это же не значит, что все должны. Чему можно научиться за два урока, которые длятся по 30 минут? А еще часть времени улетает на "дождемся остальных", "как выключить звук?", "всем понятно?", - задается вопросом Алексей.