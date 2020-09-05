Голы Зайнутдинова и Куата принесли Казахстану победу в первом матче нового сезона Лиги наций
Vesti.kz
Сборная Казахстана по футболу обыграла Литву в первом своем матче нового сезона Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: КФФ©
Встреча состоялась в Вильнюсе и завершилась со счетом 2:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Казахстан вышел вперед на третьей минуте матча. Автором гола стал Бахтиер Зайнутдинов, который головой переправил мяч в ворота после паса Бауыржана Исламхана. На 30-й минуте Михал Билек заменил Зайнутдинова на Максима Федина.
Во втором тайме Казахстан не только не пропустил, но и увеличил счет. Автором мяча стал Исламбек Куат, который в данное время находится без клуба. На 82-й минуте он вышел на поле вместо Юрия Перцуха, а спустя четыре минуты забил красивый гол.
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