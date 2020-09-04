Такое необычное имя новорожденной девочке дали ее родители, сообщила Региональная служба коммуникаций на своей странице в Instagram rsk.kostanay.
Костанайский городской роддом /Фото с сайта egemen.kz
По информации Костанайского отдела РАГС, с начала 2020 года в областном центре родились 2 724 малыша.
"Среди самых необычных имен новорожденных – Рухсары, Саммит и Богиня. Такое величественное и, несомненно, редкое имя дали малышке, рожденной в Костанае в августе", - говорится в сообщении.
А самыми распространенными именами младенцев стали Малика, Валерия, Мирон, Глеб и Ансар.
По данным РАГСА, в последний месяц в городе родились несколько двойняшек.