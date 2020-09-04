Богиня теперь живет в Костанае

4 сентября 2020, 20:44 |  Общество

Такое необычное имя новорожденной девочке дали ее родители, сообщила Региональная служба коммуникаций на своей странице в Instagram rsk.kostanay.

Костанайский городской роддом /Фото с сайта egemen.kz

По информации Костанайского отдела РАГС, с начала 2020 года в областном центре родились 2 724 малыша.

"Среди самых необычных имен новорожденных – Рухсары, Саммит и Богиня. Такое величественное и, несомненно, редкое имя дали малышке, рожденной в Костанае в августе", - говорится в сообщении.

А самыми распространенными именами младенцев стали Малика, Валерия, Мирон, Глеб и Ансар.

По данным РАГСА, в последний месяц в городе родились несколько двойняшек.