Всё меньше и меньше - хроника пандемии в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрированы 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 3 сентября 2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. Данные о пневмонии в штабе по-прежнему не предоставляют.
Иллюстративное фото kfor.com
"В городах Костанай и Лисаковск зарегистрировано по 1 человеку с инфекцией COVID-19. Также КВИ выявлена у жителя Мендыкаринского района. Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат", - говорится в сообщении.
Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего в Костанайской области зарегистрировано 3 425 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровели 2 872 пациента.
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