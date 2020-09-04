Всё меньше и меньше - хроника пандемии в Костанайской области

4 сентября 2020, 15:31 |  Коронавирус

В Костанайской области зарегистрированы 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 3 сентября 2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. Данные о пневмонии в штабе по-прежнему не предоставляют.

Иллюстративное фото kfor.com

"В городах Костанай и Лисаковск зарегистрировано по 1 человеку с инфекцией COVID-19. Также КВИ выявлена у жителя Мендыкаринского района. Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также  с симптомами - боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат", - говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 3 425 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровели 2 872 пациента.