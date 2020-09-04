Препятствием для строительства Корейского моста может стать спор о компенсации за снос трех жилых домов

Жители домов № 1 по ул. Транспортной, № 32 и № 34 по ул. Мичурина в Костанае недовольны размером компенсации, предлагаемой государством за их жилье и земельный участок. Сначала им предлагали от от 5-ти до 8 млн тенге, позже увеличили сумму на несколько миллионов.





Однако владельцы домов заявляют, что и этих денег не хватит на приобретение нового дома с равноценными условиями для проживания.



На строительство нового Корейского моста в 2017 году из республиканского бюджета выделили 4,4 млрд тенге. На совещаниях в акимате Костанайской области обсуждали вопрос о сносе фруктового сада КХ «Садовод». Руководитель КХ тогда коротко комментировал «НГ»: «Решение принято, будем исполнять». Сад вырубили, но вопрос о сносе частных домов, по словам их владельцев, возник только в 2019 году.





5 мая 2020 года они получили уведомление за подписью руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная:

- В соответствии с требованиями п. 6 ст. 65 Закона РК «О государственном имуществе», направляем вам проект договора выкупа земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд в целях строительства моста на автомобильной дороге областного значения «Подъезд к г. Костанай, 6 км».





К уведомлению прилагался проект договора. На принятие решение власть предоставила 20 дней. Владельцы домов ответили отрицательно и теперь выясняют отношения с акиматом в суде. Ближайшее заседание назначено на 10 сентября.

Владимир ТУМИЛОВИЧ вместе со своей сестрой владеет домом общей площадью 59 кв. м уже 15 лет. Здесь же живут его жена, тёща и две несовершеннолетние дочери. Дом и земельный участок чиновники оценили в 5 215 511 тенге. Во второй версии договора сумма увеличилась до 8 751 000 тенге.





- В 2019 году приезжали из акимата, ничего внятного не сказали и на год пропали, - вспоминает Владимир Ричардович. – Мы чиновников почти не видели. В 2020 году они приезжали только раз, предложили чуть больше 5 млн и уехали. Через 2 недели позвонили и спросили, согласны ли мы. Ответил, что нет. Мне сказали: «Тогда встретимся в суде». Нам по закону положено от 15-ти до 18 квадратов на человека, это 5-комнатная квартира. Такое жильё в Костанае стоит от 29 млн тенге. Мы не просим эту заоблачную сумму. Согласны на 15 млн, чтобы мы могли хотя бы что-то выкупить за эти деньги. Но никто к нам не прислушивается. Подсовывают свои оценки, непонятно как составленные. Гонят нас на улицу, всем наплевать! Забирайте вещи и живите, где хотите! А социального жилья, которое бы нам могли предоставить власти, у них нет.

61-летняя Надежда ПАНЧЕНКО живёт вместе с сыном рядом с уничтоженным садом КХ «Садовод». Она дважды достраивала свой дом, выращивала в огороде овощи, содержала гусей, кроликов и куриц. Но когда в мае 2020 года пришло уведомление о выкупе участка, планы нарушились. Из-за перспективы скорого переселения, пенсионерка продала всех животных и забросила огород. Участок зарос травой и бурьяном.

- Мне чиновники ещё в 2019 году советовали не сажать огород, но тогда я их не послушала. А в 2020 году, после уведомления, не стала ничего садить, - говорит Панченко. - У меня нет особого желания переезжать. Все условия для разведения птицы есть. 41 год я проработала в медицине, всю жизнь стремилась к большему жилью. Сама специально искала такой дом, вместе с сыном обустраивала его, потратила все свои накопления. Я искала другое жильё - за 15 млн найдём альтернативу. Акимат первоначально, в 2019 году, оценил мой дом в 8 с лишним миллионов. Заказала независимую оценку. По их мнению, дом стоил чуть больше 10 млн. Теперь, в 2020 году, мне предлагают его выкупить за 11 млн. Но цены-то выросли, причём значительно. Если раньше мне бы хватило этой суммы, то сейчас - уже нет.

Владельцы домов наняли юриста, пытаются объединить свои дела в одно судопроизводство и добиться назначения судебной экспертизы, которая определит состояние и стоимость домов.

«НГ» направила запрос в отдел жилищных отношений акимата Костаная с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото Ксении РЕБИК