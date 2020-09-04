Разработчики просят Министерство цифрового развития о помощи с верификацией пользователей с помощью ИИН, что позволит избежать накрутки голосов.

Единую платформу для онлайн-петиций создали в Казахстане, сообщил директор центра прикладных исследований Тalap Рахим Ошакбаев, передаёт Informburo.kz со ссылкой на strategy2050.kz.

"Есть определённый консенсус среди значительной части людей, которые, например, считают, что нам не нужно застраивать земли национального парка. Но люди, имеющие деньги и влияние на власть, считают по-другому: что они должны иметь частную застройку на территории национального парка. Поэтому одним из способов для людей достучаться до высшего политического руководства страны являются как раз онлайн-петиции", – сказал Рахим Ошакбаев.

Он отметил, что казахстанцы на различных зарубежных сайтах подписывают онлайн-петиции, например, в отношении Кок-Жайляу или Иле-Алатауского нацпарка, но их правовой статус не совсем понятен.

"Ну, собрали 100 тысяч подписей, а дальше что? Поэтому можно приветствовать решение главы государства, чтобы оформить институт онлайн-петиций юридически и дать им какой-то правовой статус. В Казахстане нет порталов онлайн-петиций, и, пользуясь случаем, я хотел бы отрекомендовать такой сайт. Наш центр прикладных исследований Talap запустил пилотный проект такого сайта онлайн-петиций – otinish.kz", – добавил директор центра.

Сайтом в пилотном режиме уже воспользовались представители малого и среднего бизнеса – они обратились к президенту с просьбой о содействии в снижении ставки вознаграждения по кредитам.

"Президент услышал голос МСБ, который был выражен через эту петицию – глава государства поручил расширить дешёвое кредитование для предпринимателей. Но очень важно, чтобы не было накрутки голосов. Для этого должна быть верификация – необходимо, чтобы Министерство цифрового развития дало возможности верифицировать пользователей по ИИН и номеру телефона. Сейчас онлайн можно провести какие-то юридически значимые действия, получив SMS на мобильный, который зарегистрирован за ИИН. Человеку приходит код, видя который, он может подписать сделку либо проголосовать", – сказал Рахим Ошакбаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в своём очередном Послании народу Казахстана заявил о необходимости создания единой платформы для интернет-петиций.

"Благодаря социальным сетям проблемы, не находящие решения на местах, становятся известными всей стране. Надо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. Такой механизм должен быть полностью защищён от каких-либо манипуляций. Правительству во взаимодействии с гражданским обществом предстоит разработать нормативно-правовую базу и решить все технические вопросы, касающиеся этого важного проекта", – отметил президент.