Застрявшего в камышах грибника спасли рудненские пожарные

Мужчина пытался перейти заболоченную местность, но провалился в жижу и мог самостоятельно выбраться. Об этом сегодня, 3 сентября, рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО

68-летний рудничанин вечером 2 сентября отправился за грибами. В процессе он забрел в устье реки Тобол возле садового общества. Потеряв ориентир, мужчина забрел в камыши и провалился в болотную жижу.

- Когда в 21.22 прибыли пожарные СПЧ-2 г. Рудный, мужчина был уже по пояс в иле, - рассказали в пресс-службе ДЧС. - При помощи трехколеной лестницы и спасательной веревки они вытащили мужчину из грязи и передали его медицинским работникам.

Сама спасательная операция заняла чуть больше 20 минут, но мужчина больше двух часов простоял в болоте и получил переохлаждение. Его госпитализировали.