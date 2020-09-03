Министр пообещал, что ошибок в учебниках больше не будет

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов пообещал решить вопрос с ошибками в школьных учебниках. Подробно о плане действий он рассказал на пресс-конференции в правительстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"С этого года Казахстан перешел на обновленное содержание, в новых учебниках полно проблем, грубых ошибок. Сейчас родители сами анализируют и собирают их. Но хотелось бы узнать, кто и как утверждает макеты учебников в печать. Есть ли в открытом доступе заключения по каждому учебнику? Сколько денег затрачено на печать учебников и будут ли их перепечатывать для устранения ошибок и за чей счет? Кто несет ответственность за ошибки? Будете ли вы инициировать рабочие проверки?" - прозвучал ряд вопросов от журналистов в адрес министра.

Журналисты уточнили, что ошибки есть и на образовательных онлайн-платформах, куда можно обращаться с жалобами.

Асхат Аймагамбетов ответил: "Очень важный вопрос. Проблему нужно признать. Есть проблемы в обновленном содержании".

Глава образовательного ведомства напомнил, что учебники нового формата начали использовать с 2016 года. И уже тогда от общественности поступали вопросы о содержании и ошибках в них.

"Здесь не может быть только вины издательств или авторов, это комплексный процесс. Все начинается с общеобразовательного госстандарта, с типовой учебной программы. (...) Мы пересмотрели правила подготовки издания учебников, они изменены. Совершенно новый формат. В книгах по новым требованиям ошибок не будет", - заверил министр Асхат Аймагамбетов.

К примеру, вводится экспертиза внутри издательства, будет проводиться внешняя экспертиза, далее общественная экспертиза и апробация самих учебников.

"По многим учебникам апробации либо не было, либо проводилась частично. Очень важно до массового тиражирования, чтобы ученик один год проходил апробацию в пилотных школах. Там учителя заметят недостатки. Если есть брак или издательские ошибки, то по новой норме книги переиздадут за счет издательств", - добавил он.

Глава МОН отметил, что многое зависит и от авторов.

"Недостаточно, когда это представитель высшей школы или, наоборот, учитель. Этого недостаточно. Хороший учитель не всегда хороший автор. Поэтому обучаем авторов. Это целая наука - учебниковедение. Закономерности написания книг, есть новые программы, подходы, парадигмы", - продолжил Асхат Аймагамбетов.

По его словам, меняется работа по экспертизе книг. Ранее учебник пытались оценить за семь дней.

"Эксперты должны быть сертифицированы, проходить курсы и знать, как проводить экспертизы. Экспертиза будет проводиться в течение года. Вопросы рассматриваем комплексно. Думаем, что в дальнейшем таких ошибок не будет", - заключил глава образовательного ведомства.

Отметим, что родители учеников не впервые жалуются на ошибки в учебниках.