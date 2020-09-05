Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!

Послание президента Токаева народу, озвученное 1 сентября 2020 года, будет, как всегда, широковещательно разрекламировано. Что ждать от него, пока сказать трудно. В своих посланиях Назарбаев обещал привести нас в светлое будущее, как некогда Моисей, выводя евреев из Египта. Но обещанного «золотого века» мы так и не дождались.

Да и в послании Токаева не все понятно. Например, он потребовал уволить чиновников имеющих двойное гражданство. Позвольте, но ведь у нас двойное гражданство запрещено законом. Как они вообще могли работать? Что, это стало известно только сейчас?

Но я хочу коснуться другого вопроса - это объявленное сокращение количества чиновников. Сколько таких сокращений было... Однако разветвленная бюрократическая структура неизменно разрасталась вновь. Мне кажется, что и предстоящее сокращение не очень расстроит многих чиновников. Во-первых, у нас часто, когда чиновник падает, это оборачивается для него удачей. Да и в послании уже предусматривается создание министерств, служб и т. д. Во-вторых, мне кажется, и сократят не тех, кого надо. Деятельность на благо государства - есть тяжкое бремя, возложенное на себя только из чувства долга. У нас не так много чиновников, которые служат общественным интересам с полной самоотдачей и честностью, которые пытаются понять проблемы, стоящие перед страной, и стараются найти для них подходящее решение. Но такие не очень нравятся начальству. От них и постараются избавиться в первую очередь. Когда десятки людей тянут одну лямку, кто-то из них всегда налегает сильнее, а там, где речь идет о продвижении по службе и повышении в чине, впереди идущему можно легко наступить на пятки.

В Казахстане практически все друг другу родственники, что тоже влияет на отбор кандидатов на сокращение. Кто не будет сокращен, так это карьеристы и льстецы. Известно, что всякие проныры и подхалимы, а не честные, сильные духом личности становятся любимцами начальства. У карьериста изворотливый ум. Он знает, где сесть, чтобы обедать ему подали первому. Его девиз: «Начальство должно быть довольно». Они умеют наживать себе не могущественных врагов, а всесильных друзей. Для одних людей высшей ценностью могут быть деньги, для других - карьера, для третьих - моральная безупречность. Жаль, что третьи у нас в меньшинстве.

Не секрет, что раздутый государственный аппарат пробивает крупную брешь в бюджете. Сокращать надо. Многие чиновники ищут лишь собственную выгоду вопреки интересам благоденствия страны и ее народа, и если бы они не сообщали об этом, то мы бы и не знали, что они были в отпуске. Они - как освежитель воздуха в салоне автомобиля - пахнет приятно, но на работу двигателя не влияет.

Потому я считаю, что сэкономленные средства от сокращения надо направлять не на повышение окладов оставшимся чиновникам, а на более необходимые цели. Ведь мы собираем деньги даже на лечение детей. Есть такая пословица: «Не хвались, на пир едучи, хвались с пира едучи».

Так что говорить о том, что даст это послание пока рано. Будем надеяться, что это послание не станет просто очередным документом, ничего не поменявшем в нашей жизни. А такое уже было много раз.



