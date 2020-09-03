Нового руководителя управления образования назначили в Костанайской области

Руководить управлением будет Зауре Ануарбековна Байменова. Документы о назначении аким региона Архимед Мухамбетов подписал 2 сентября. До этого назначения Байменова руководила управлением внутренней политики акимата Костанайской области. Об этом сообщается на странице управления образования в Instagram.

Зауре Байменова окончила Аркалыкский педагогический институт им. И.Алтынсарина по специальности учитель казахского языка в общеобразовательной школе с русским языком обучения, а также Костанайский институт бизнеса и управления по специальности экономист-менеджер. Свою работу начинала учителем казахского языка.

На государственной службе Байменова работает с 2002 года. В 2002 она работала главным специалистом департамента образования акимата Костанайской области. В августе 2008 г. возглавила отдел образования акимата Карасуского района. В 2010 г. стала руководителем отдела управления образования акимата Костанайской области, а с сентября 2013 г. - руководителем отдела образования акимата г. Лисаковск.

Более трех лет была заместителем акима Федоровского района по социальным вопросам. С августа 2016 г. - заместитель руководителя управления внутренней политики акимата Костанайской области. С февраля 2019 года возглавляла управление внутренней политики акимата Костанайской области.

Прежний руководитель управления образования Василий Цымбалюк ушел с этой должности по собственному желанию. После чего был избран председателем ОО «Локальный профессиональный союз работников организаций образования и науки Костанайской области»