10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Костанае
Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Фото очевидцев
ДТП произошло вчера, 2 сентября, в 11.53, на ул. Киевской, возле дома № 17/5. На этом месте нет светофора, но размечена "зебра".
- 37-летний водитель, управляя автомобилем марки «Mercedes Benz», следуя по улице Киевской со стороны улицы Узкоколейной в сторону проспекта Кобланды Батыра, совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе департамента. - По факту ДТП ведется расследование.
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