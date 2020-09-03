Коронавирус в Казахстане:

Заболели: 106 032 (+88 за сутки, в т. ч. 33 без симптомов) .

Выздоровели: 97 967 (+596) . Умерли: 1 588 (+65 с 24.08 по 30.08)

Случаи пневмонии: 25 751 (+27 за 01.09)

Выздоровевших от пневмонии: 5 694 (+103 за 01.09)

Летальных исходов от пневмонии: 295 (+3 за 01.09)





Коронавирус в Костанайской области:

Заболели: 3 422 (+4 за сутки, в т. ч. 1 без симптомов) . Выздоровели: 2 868 (+2) . Умерли: 12 (+0 с 24.08 по 30.08)

Случаи пневмонии: 370, в том числе госпитализированы 135 (+2 за 26.08)

Выздоровевших от пневмонии: 364