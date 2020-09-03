10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Костанае

3 сентября 2020, 09:43 |  Происшествия

Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Фото очевидцев

ДТП произошло вчера, 2 сентября, в 11.53, на ул. Киевской, возле дома № 17/5. На этом месте нет светофора, но размечена "зебра".

- 37-летний водитель, управляя автомобилем марки «Mercedes Benz», следуя по улице Киевской со стороны улицы Узкоколейной в сторону проспекта Кобланды Батыра, совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе департамента. - По факту ДТП ведется расследование.