ДТП с участием двух легковых автомобилей и КамАЗа, груженого арбузами, произошло на трассе Рудный - Качар
2 сентября в отдел полиции Костанайского района поступило сообщение о том, что на автодороге Рудный-Качар, в 15-ти километрах от с. Ульяновка, произошло ДТП с участием трех автомашин. Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
Фото и видео происшествия прислали "НГ" очевидцы
"При выяснии обстоятельств установлено, что 51-летний водитель, управляя автомобилем марки "Фольксваген поло", двигаясь по автодороге Рудный-Качары в направлении Федоровского района, не убедившись в безопасности совершения обгона с попутно двигающейся автомашиной марки КамАЗ и допустил лобовое столкновение со встречной автомашиной марки "Форд" под управлением 32-летнего водителя, после чего совершил столкновение с КамАЗом", - сообщили в полиции.
В результате КамАЗ, груженый арбузами (30 тонн), совершил опрокидывание в кювет.
По данному факту собран материал. Жертв и пострадавших нет.
Как отметили в ведомстве, полицейские до сих пор помогают вызволять КамАЗ из кювета.
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